Edirne İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Edirne İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Edirne İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Edirne İl Genel Meclisi, haziran ayı toplantılarının birinci birleşimini gerçekleştirdi. Toplantı öncesi eski başkan ve meclis üyeleri ziyarette bulundu. Eski başkan Abdülaziz Çıkıkçı, yaptığı konuşmada, görev yaptıkları dönemde Edirne'nin kalkınması için projeler ortaya koyduklarını belirtti. İl Genel Meclisi Başkanı Gegeoğlu ise parti ayrımı yapmadan çalıştıklarını ifade ederek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar ise Keşan ilçesi ve sahillerindeki pansiyon ve otellerin yatak kapasitesini açıkladı. Başkan Gegeoğlu, yatak kapasitesinin az olduğunu belirterek, Saros Körfezi'nin tüm sahillerinde yaz için kapsamlı hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı. İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz da bir rapor sundu.

03.06.2024 16:45
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Edirne İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları birinci birleşimi gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi 2014-2016 Başkanı Abdülaziz Çıkıkçı ve eski meclis üyeleri toplantı öncesi ziyarette bulundu.

Çıkıkçı, yaptığı konuşmada, görev yaptıkları dönemde Edirne'nin kalkınması için projeler ortaya koyduklarını söyledi. Gegeoğlu'nu tebrik eden Çıkıkçı, mecliste daha fazla kadın üye görmek istediklerini kaydetti.

Gegeoğlu da Edirne adına parti ayırımı yapmadan çalıştıklarını belirterek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar, konuşmaların ardından yaptığı sunumda Keşan ilçesi ile sahillerindeki pansiyon ve otellerin 5 bin 326 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Gegeoğlu, yatak kapasitesinin az olduğunu belirterek, Saros Körfezi'nin tüm sahillerinde altyapıdan, konaklamaya kadar yaz için kapsamlı hazırlık yapılması gerektiğini kaydetti.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz da bir rapor sundu.

Kaynak: AA

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