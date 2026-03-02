Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı - Son Dakika
Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı

Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı
02.03.2026 15:15
Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı.

Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özetleri okundu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, Karaağaç Sosyal Tesisleri ve Millet Bahçesi Kır Kahvesi işletmelerinin gelir ve giderleri hakkında hazırlanan raporu sundu.

Kılıç, Karaağaç Sosyal Tesisleri'nin 2025 Kasım ve Aralık aylarında 1 milyon 949 bin 196 lira gelir ve 1 milyon 727 bin 385 gider, Millet Bahçesi Kır Kahvesi'nin de Ocak ayında 1 milyon 222 bin 995 lira gelir ve 501 bin 80 lira giderinin olduğunu ifade etti.

Toplantıda, Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonu Başkanı Sezgin Gündoğdu, Söğütlük Jandarma Şehitliğinin tarihi ve mevcut durumu hakkında bilgi verirken, Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta da yağışların etkilerine ilişkin sunum yaptı.

Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı

SON DAKİKA: Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı - Son Dakika
