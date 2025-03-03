Edirne İl Genel Meclisi Mart Toplantıları Başladı

Güncel

Edirne İl Genel Meclisinin mart ayı toplantıları başladı.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından şubat ayı son birleşiminin tutanak özeti okundu.

İdari ve Mali İşler Komisyonu Başkanı Niyazi Yoldaş, toplantıda Edirne'de ruhsatlı kum ve taş ocaklarına ilişkin bir sunum yaptı.

Sunumun ardından söz alan CHP'li İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kılıç da yerleşim yerlerine yakın yapılan bazı işletmelerin çevreye ve dolaylı olarak insanlara zarar verdiğini söyledi.

Gegeoğlu da maden işletmelerinin daha fazla denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İrfan Yeğitoğlu ise gençlik merkezlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Yeğitoğlu, geçen yıl 4 bin 622 kulübün düzenlediği programlara 118 bin 194 kişinin katıldığını belirtti.