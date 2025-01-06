Edirne İl Genel Meclisi Toplantıları Başladı

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Edirne İl Genel Meclisinin ocak ayı toplantıları başladı.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından aralık ayı son birleşimi tutanak özeti okundu.

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Halil Akdağ ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı İsmail Aliş bir rapor sundu.

Gegeoğlu, toplantının ardından gazetecilere, yeni yılda köyler ve ilçelere yatırımların devam edeceğini söyledi.

Yeni yıl hedeflerini belirlediklerini ve toplantılarda konuştuklarını belirten Gegeoğlu, "Sayın Valim, İl Özel İdaresi ve meclis üyeleriyle birlikte 2025'i 'su yılı' ilan etmiştik. Tarım arazilerinin sulanması çok önemli. Tarımsal sulama ile ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Gegeoğlu, köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarının yeni yılda da süreceğini dile getirdi.

Köylerdeki yaşamın öneminin farkında olduklarını ifade eden Gegeoğlu, "Köylerimiz maalesef küçülüyor. Onlardaki yaşamı, üretimi ve katma değeri devam ettirmek adına bizler de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da özel ilgi ve alaka göstererek devam edeceğiz." diye konuştu.