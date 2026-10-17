Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü köylerde üreticilere destekleri ve ÇKS'yi anlattı - Son Dakika
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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü köylerde üreticilere destekleri ve ÇKS'yi anlattı

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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Cuma Buluşmaları kapsamında köylerde üreticilere bilgilendirme toplantıları düzenledi. Böylece üreticiler tarımsal desteklemeler ve ÇKS işlemleriyle hayvan sağlığı, TARSİM ve B-Reçete uygulaması hakkında bilgilendirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Cuma Buluşmaları kapsamında merkez ve ilçelere bağlı köylerde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, üreticilerle bir araya gelinen toplantılarda tarımsal üretim planlaması, tarımsal desteklemeler ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) iş ve işlemleri hakkında bilgi verildi.

Toplantılarda ayrıca hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, bitki sağlığı uygulamaları, su ürünleri ve balıkçılık faaliyetleri, sürdürülebilir su ürünleri üretimi, tarım sigortaları (TARSİM) ve B-Reçete uygulaması ele alındı.

Üreticilerin sorularının da değerlendirildiği buluşmalarda, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
BalıkçılıkÇiftçilikEkonomiÜretimGüncelEdirneTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü köylerde üreticilere destekleri ve ÇKS'yi anlattı - Son Dakika
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