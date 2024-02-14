Edirne İpsala'da Motosiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne İpsala'da Motosiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

Edirne İpsala\'da Motosiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir evden motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıköy köyündeki bir evden motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheliler A.K. ve M.K. gözaltına alındı. A.K. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosiklet sahibine teslim edildi.

14.02.2024 15:53  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir evden motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala'ya bağlı Hacıköy köyündeki bir evden motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda şüpheliler A.K. ve M.K'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Edirne, Tutuklama, Hırsızlık, Adliye, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne İpsala'da Motosiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 16:28:00. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne İpsala'da Motosiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement