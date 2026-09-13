Edirne İpsala\'da saman balyaları alev aldı, yaklaşık 10 bin balya kül oldu

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 bin saman balyası yandı.

İlçeye bağlı Sultanköy'deki boş bir arazide bulunan saman balyaları alev aldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 bin saman balyası yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.