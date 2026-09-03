Edirne İstasyon Mahallesi'ndeki ot yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
Edirne İstasyon Mahallesi'nde otluk alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edirne'de çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstasyon Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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