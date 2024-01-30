 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirilen İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda, İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam bir sunum yaptı. Toplantıda, iş başı eğitimleri, hedefler ve istihdam sayılarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, 2023 yılı faaliyetleri, 2024 yılı eğitim çalışmaları ve istihdam programları da görüşüldü.

Edirne İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
30.01.2024 - 09:27,
Abone Ol

Edirne İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam, bir sunum yaptı.

Çildam, iş başı eğitimleri, hedefler ve istihdam sayılarıyla ilgili kurula bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda 2023 yılı faaliyetleri, 2024 yılı eğitim çalışmaları ve istihdam programları da görüşüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Edirne, İŞKUR, Valilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


10:22
Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok
10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34
Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı

Son Dakika
10:22 Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
08:55 İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:42:28. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement