Edirne, ITB Berlin Fuarı'nda Tanıtılıyor

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Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonlarından Edirne, dünya turizm sektörünün buluşma noktalarından ITB Berlin Fuarı'nda tanıtılıyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yaptığı yazılı açıklamada Valilik himayelerinde sektör temsilcilerinin katılımıyla kenti en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'nin tarihi dokusu, eşsiz lezzetleri ve kültürel zenginliklerini fuar ziyaretçilerine anlattıklarını aktaran Soytürk, "Edirne standımızda şehrimizin kıymetli konaklama tesisleri temsilcileri ile Balkanlardan ve Avrupa'dan gelen seyahat acenteleri ve turizm profesyonellerini ağırlıyor, şehrimizi tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.