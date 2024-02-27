Edirne Jandarma Ekipleri Eğitim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Edirne Jandarma Ekipleri Eğitim Çalışmalarını Sürdürüyor

Edirne Jandarma Ekipleri Eğitim Çalışmalarını Sürdürüyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri Avarız köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek aile içi şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yaptı. Ayrıca, Trafik Jandarması ekipleri de Uzunköprü'nün Elmalı ve Türkobası köylerinde trafik kuralları eğitimi verdi ve vatandaşları temel trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

27.02.2024 12:25  Güncelleme: 12:26
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Edirne jandarma ekipleri eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri Avarız köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Aile içi şiddetle mücadele konusunda vatandaşları bilgilendiren ekipler, KADES mobil uygulamasını da tanıttı.

Trafik Jandarması ekipleri de Uzunköprü'nün Elmalı ve Türkobası köylerinde vatandaşlara trafik kuralları eğitimi verdi.

Vatandaşlar temel trafik kuralları, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımı, traktör rops ve reflektör kullanımı ile motosiklet kullanımında uyulacak kurallar hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA

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