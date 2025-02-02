Edirne Kaçakçılık Müdürü Gözaltında

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(İSTANBUL) - "Suçluyu kayırma" ve "göçmen kaçakçılığı" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K'nın, "suçluyu kayırma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarına karıştığı tespit edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 31 Ocak'ta düzenlenen operasyonla, M.D.K.'nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Açıklamada, "M.D.K. ile ilgili sosyal medyada yayınlanan video görüntüleri gerçeği yansıtmamaktadır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle devam etmektedir." ifadelerine de yer verildi.