Edirne Keşan'da polisin takip ettiği göçmen aracı binaya çarptı, 2 kişi yaralandı

Edirne Keşan'da polisin takip ettiği göçmen aracı binaya çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobil, dur ihtarına uymayınca takibe alındı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil binanın giriş katına çarptı, araçtaki 8 göçmenden 2'si yaralanarak Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin binaya çarpması sonucu 2 yabancı uyruklu yaralandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan otomobili takibe aldı.
Takip sırasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir binanın giriş katına çarptı.
Araçta bulunan 8 düzensiz göçmenden 2'si yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer düzensiz göçmenler işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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