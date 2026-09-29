Edirne Keşan'da takside 132,32 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Edirne Keşan'da takside 132,32 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir taksinin uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı bilgisiyle düzenlenen operasyonda, takside 132,32 gram metamfetamin ve 25,29 gram taş kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Keşan Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından hakimlikçe tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturcuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir taksinin uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı bilgisi üzerine operasyon başladdı.
Ekiplerin takibi sonucu taksi Yeni Mescit Mahallesi Kural Sokak'ta durdurularak, arandı.
Aramada 132,32 gram ağırlığında metamfetamin ve 25,29 gram taş kokain ele geçirildi.
Polis ekiplerince sürücü K.K. ve taksideki yolcu E.İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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