Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ekimde 4 bin 523 konut satıldı, Tekirdağ öne çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK'in 2026 yılı ekim ayı konut satış istatistiklerine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 4 bin 523 konut satıldı. Satışların 3 bin 444'ü Tekirdağ'da gerçekleşirken Edirne 641, Kırklareli 438 konutla takip etti.
??????? Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ekim ayında 4 bin 523 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Bölge illeri arasında en fazla konut satışının yapıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 3 bin 444 konut satılırken, 641 konut satışı ile Edirne ve 438 konut ile Kırklareli takip etti.
Kaynak: AA
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