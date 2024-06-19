Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 36 derece olduğu Edirne'de vatandaşlar, kapalı çarşı, park, bahçe gibi serin ve gölge yerlerde vakit geçirdi.

Sıcak hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Kuşlar süs havuzlarının başından, sahipsiz köpekler ise gölge alanlardan ayrılmadı.

Bunaltıcı sıcaklardan Kurban Bayramı tatili için kente gelen yerli ve yabancı turistler de olumsuz etkilendi.

Kente gelen çok sayıda turist kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Tekirdağ'da ise dışarıda olan vatandaşlar sıcak havadan etkilenmemek için park ve bahçeler ile gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde de sıcak hava dolayısıyla cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

Vatandaşlar sıcak hava dolayısıyla park, bahçe ve gölgelik alanlarda vakit geçirerek serinlemeye çalıştı.