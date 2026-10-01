Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da Yaşlılar Günü yürüyüşüne huzurevi sakinleri katıldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Edirne'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük Millet Bahçesi'nde, huzurevi sakinleri, gaziler, öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşün ardından günün anısına pasta kesildi. Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından da katılımcılara ikramda bulunuldu.

Etkinliğe katılanlar, huzurevi sakinlerinin gençlik fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, gazetecilere, yaşlıların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Gençler ve yaşlıların birlikte yürüdüğünü belirten Büyüknalçacı, "Bugün birkaç nesil buradaydık. Herkes birbirinden bir şey öğrendi. Herkes birbirine bilgisini, tecrübesini aktardı. Tüm yaşlılarımızın gününü kutluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da 81 ilde Bakanlığın koordinasyonunda yürüyüş düzenlendiğini belirterek, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de etkinliğe katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinliğe, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, kurum müdürleri, yaşlılar ve öğrenciler katıldı.

Kırklareli Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde yürüyen katılımcılar, Mustafa Kemal Bulvarı ve Fevzi Çakmak Caddesi'nden geçerek Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na ulaştı.

Mehter marşı dinletisinin ardından yürüyüş sona erdi.

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Omurtak Caddesi'nde yapılan yürüyüşe, huzurevi sakinleri, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Zübeyde Hanım ile Malkara huzurevlerinde kalan yaşlılar için de Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde kahvaltı programı düzenlendi.