Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Zincir Marketlerde Denetim Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Zincir Marketlerde Denetim Gerçekleştirildi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da Zincir Marketlerde Denetim Gerçekleştirildi

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de bulunan zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, fahiş fiyat artışı ve geçmiş fiyat listeleri kontrol edildi. Ayrıca, ramazan ayı dolayısıyla üretilen pide, ekmek ve temel gıda ürünlerinin etiketleri incelendi. Denetimlerin ramazan boyunca devam edeceği belirtildi.

14.03.2024 13:49  Güncelleme: 13:53
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli Ticaret Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, fahiş fiyat artışı, ürün fiyatlarının son değişim tarihi ile geçmiş fiyat listeleri kontrol edildi.

Ekipler denetimde ramazan ayı dolayısıyla üretilen pide ve ekmek ile temel gıda ürünlerinin de etiketlerini inceledi.

Tekirdağ İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de kent merkezi ve ilçelerdeki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Edirne ve ilçelerinde de Ticaret Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerin ramazan boyunca süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Zincir Marketlerde Denetim Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Zincir Marketlerde Denetim Gerçekleştirildi - Son Dakika
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