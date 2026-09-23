Edirne Lalapaşa\'da bazanın içinde yakalanan firarinin 15 yıl 2 ay hapis cezası var

Edirne Lalapaşa'da bazanın içinde yakalanan firarinin 15 yıl 2 ay hapis cezası varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Lalapaşa'da hakkında kesinleşmiş 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis operasyonuyla saklandığı evde bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan firari, adliyedeki mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EDİRNE'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.Ö., polisin operasyonuyla, saklandığı evde bazanın içinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, 'Birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.Ö.'nün, Lalapaşa ilçesinde bulunduğunu belirledi. Ekiplerin, saklandığı eve operasyon düzenlediği U.Ö., gizlendiği bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan U.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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