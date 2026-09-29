Edirne Lalapaşa'da Sarıdanişment-Tatarlar arası 6 kilometrelik sathi kaplama tamamlandı - Son Dakika
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Edirne Lalapaşa'da Sarıdanişment-Tatarlar arası 6 kilometrelik sathi kaplama tamamlandı

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Edirne Lalapaşa\'da Sarıdanişment-Tatarlar arası 6 kilometrelik sathi kaplama tamamlandı
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Edirne'de yol yenileme çalışmaları sürerken Lalapaşa ilçesine bağlı Sarıdanişment-Tatarlar köyleri arasındaki 6 kilometre sathi kaplama tamamlandı. Valilik açıklamasına göre sıcak asfaltın yanında sathi kaplama da devam ediyor ve ekipler yol yenileme çalışmalarını sürdürecek.

Edirne'de yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sıcak asfalt çalışmalarının yanında sathi kaplama çalışmaları da sürüyor.

Lalapaşa ilçesine bağlı Sarıdanişment -Tatarlar köyleri arasındaki 6 kilometre sathi kaplama çalışmaları tamamlandı.

Ekiplerin yol yenileme çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne Lalapaşa'da Sarıdanişment-Tatarlar arası 6 kilometrelik sathi kaplama tamamlandı - Son Dakika
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