Edirne Lalapaşa\'da Sarıdanişment-Tatarlar arası 6 kilometrelik sathi kaplama tamamlandı

Edirne'de yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sıcak asfalt çalışmalarının yanında sathi kaplama çalışmaları da sürüyor.

Lalapaşa ilçesine bağlı Sarıdanişment -Tatarlar köyleri arasındaki 6 kilometre sathi kaplama çalışmaları tamamlandı.

Ekiplerin yol yenileme çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.