Edirne'de 1071 Sporcuyla Maraton Heyecanı - Son Dakika
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Edirne'de 1071 Sporcuyla Maraton Heyecanı

Edirne\'de 1071 Sporcuyla Maraton Heyecanı
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11. Uluslararası Edirne Maratonu, 1071 sporcunun katılımıyla yarın Selimiye Meydanı'ndan start alacak. BÜDDER Başkanı Önder Akdağ, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve coşkulu bir organizasyon olacağını belirtti. 5, 10 ve 21 kilometrelik yarışların ardından ödül töreni düzenlenecek.

11. Uluslararası Edirne Maratonu, 1071 sporcunun katılımıyla yarın koşulacak.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) Başkanı Önder Akdağ, Selimiye Meydanı'nda gazetecilere açıklamada, maraton öncesi sporcu kitlerinin dağıtımına başlandığını söyledi.

Maratona kayıtlı 1071 sporcunun bulunduğunu belirten Akdağ, sporcuların çanta, tişört, yarış malzemeleri ve göğüs numaralarını aldığını ifade etti.

Hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Akdağ, "Sporcular çok coşkulu, bizler de coşkuluyuz. Şehir olarak hazırız, organizasyon olarak hazırız. Yarın ülkemize ve şehrimize yakışır bir maraton gerçekleştireceğiz." dedi.

Edirnelileri maratona destek vermeye davet eden Akdağ, organizasyonun coşkulu bir atmosferde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Sporcuların saat 06.45'te Selimiye Meydanı'nda toplanarak ısınmasının ardından 5, 10 ve 21 kilometrelik yarışların startı verilecek.

Yarışların ardından tasnif, gıda paketi dağıtımı ve DJ performansı gerçekleştirilecek, program ödül töreniyle tamamlanacak.

Selimiye Meydanı'ndan başlayacak yarışlarda 10 kilometrelik parkur Jandarma Şehitliği'nden, 21 kilometrelik parkur ise Karaağaç ve Pazarkule istikametinden dönülerek aynı noktada tamamlanacak.

Kaynak: AA

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