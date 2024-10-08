Edirne Milli Eğitim Müdürü Okul Ziyareti - Son Dakika
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Edirne Milli Eğitim Müdürü Okul Ziyareti

Edirne Milli Eğitim Müdürü Okul Ziyareti

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Ticaret Borsası İlkokulu'nu ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

08.10.2024 14:47
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Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Ticaret Borsası İlkokulu'nu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okulda incelemede bulunan Yılmaz, okul yöneticilerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sınıfları da gezen Yılmaz, öğrencilerle sohbet etti.

Süloğluspor'dan Ormankıran'a ziyaret

Süloğluspor Başkanı Göksel Tokmak ve teknik heyet, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette takımın çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ormankıran, belediye olarak spora ve sporculara desteklerinin süreceğini belirtti.

Spora verilen desteğin karşılığını gördüklerini aktaran Ormankıran, "Biz Süloğlu'nda büyük bir aileyiz. Bu büyük bir aile her türlü zorlukla mücadele ederek başarıya ulaşacaktır. Yöneticilerimiz, teknik heyetimiz ve futbolcularımız fedakarca sezona hazırlanıyorlar. Bizlere yeni sezonda takımımızın yanında olmak düşüyor. Yeni sezonun başta Süloğlusporumuz olmak üzere tüm kulüplere hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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