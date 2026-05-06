Edirne\'nin deri ve saraciye ürünleri Cemre Çarşısı\'nda tanıtıldı

06.05.2026 03:33
Cemre Çarşısı Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Edirne'de üretilen deri işleri ve saraciye ürünleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığını yürüttüğü Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından "iyilik, sürdürülebilirlik ve dayanışma" temasıyla Beyoğlu'ndaki The Peninsula Oteli'nin fuaye alanında gerçekleştirilen etkinlik, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Etkinlikte Edirne'den stant açan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras deri ve saraciye işleri ustası Heves Kayın ile Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı kispet yapımı ve deri işleri ustası Adem Kayın, kentte ürettikleri el emeği ürünleri sergiledi.

Heves Kayın, yaptığı açıklamada etkinlikte yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Anadolu'nun köklü üretim kültürünü ve zanaat geleneğini tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

Trakya Kalkınma Ajansının destek ve aracılığıyla programa katıldıklarını ifade eden Kayın, "Sergide geleneksel deri işleri ve saraciye sanatının en nadide örneklerini ziyaretçilerin beğenisine sunduk. El emeğinin göz nuruyla birleştiği, geçmişin izlerini modern tasarımlarla harmanlayan çalışmalarımız büyük ilgi gördü. Kültürel mirasımızı koruma ve geleceğe aktarma misyonuyla çıktığımız bu yolda, yerel üretimin ve zanaatkarın desteklendiği böylesine vizyoner bir projede Trakya'yı temsil etmek bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

Bu yıl sembolü sümbül olarak belirlenen Cemre Çarşısı, kökleriyle geçmişe bağlı, her yıl yeniden filizlenen ve çevresine yayılan iyilik hareketini temsil ediyor.

Gıdadan kıyafete, el sanatlarından hediyelik eşyaya, tekstilden ev aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesinin sunulduğu etkinlikte 80'i aşkın marka yer aldı.

Cemre Çarşısı'ndan elde edilen gelirlerin, TOGEM-DER'in sosyal yardım faaliyetleri ve projeleri aracılığıyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: AA

