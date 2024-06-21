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Edirne'nin içme suyunu sağlayan baraj alarm veriyor

Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi yüzde 23'lere düştü

KIRKLARELİ - Edirne'nin içme suyunu karşılayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajının su seviyesi yüzde 23'lere düştü.

Trakya'da sıcak havanın etkili olmasıyla beraber barajlarda etkilendi. Edirne'nin içme suyunu karşılayan ve tarım arazilerinin sulanması için kullanılan Kayalıköy Barajı son verilere göre yüzde 23'lere kadar gerilerdi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 34 milyon 609 bin metreküp olarak ölçüldü.

Yetkililer vatandaşların bilinçli su kullanımı hakkında uyardı.