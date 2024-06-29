Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde orman yangını çıktı

Güncel

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Demirköy yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre köylere doğru ilerleyen yangına müdahale ediliyor.