Edirne'nin Su Hattı Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Edirne'nin Su Hattı Projesi Tamamlandı

01.07.2026 11:02
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DSİ, Edirne'ye su arz güvenliğini artıracak isale hattı projesini tamamladı. Süloğlu Barajı'ndan su taşınacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Edirne'nin içme suyu arz güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen isale hattı projesi tamamlandı.

Süloğlu Barajı'ndan kente su taşınmasını sağlayacak 7 kilometrelik hatta kabul süreci başladı.

Proje kapsamında, uzun yıllardır kullanılmadığı için atıl durumda bulunan isale hattı tamamen yenilendi.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından tamamlanan hatta son olarak basınç testleri gerçekleştiriliyor.

Teknik kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından hattın hizmete alınması planlanıyor.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşayan Edirne'de hayata geçirilen projeyle kentin alternatif içme suyu kaynağı güçlendirilecek.

Hat sayesinde Süloğlu Barajı'ndan şehir şebekesine yılda 8 milyon metreküp içme suyu aktarılabilecek.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Süloğlu, Edirne, Güncel, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'nin Su Hattı Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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