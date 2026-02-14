Edirne\'nin Tarihi Balon Hangarı Müze Oluyor

Edirne'de Balkan Savaşları'nda gözlem, istihbarat ve topçu birliklerine koordinat bildirmek amacıyla havalanan balon ve zeplinlere ev sahipliği yapan tarihi balon hangarı, restorasyonun ardından Türk Havacılık Tarihi Müzesi olarak düzenlenecek.

Osmanlı döneminde kentin savunma altyapısının önemli unsurlarından biri olarak inşa edilen ve Türk havacılık tarihinin erken örnekleri arasında yer alan yapı, Milli Saraylar Başkanlığınca ihya edilecek.

Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde bulunan, Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar kullanılan ancak daha sonra işlevini yitiren tarihi hangarın restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından müze olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Restorasyonu gelecek ay başlayacak

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, AA muhabirine, yapının 20. yüzyıl başına tarihlenen çok özel bir askeri mimari eser olduğunu belirtti.

Hangarın Türkiye'de bugüne ulaşan tek örneğinin Edirne'de bulunduğunu ifade eden Yıldız, Avrupa'da da Almanya, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerde sınırlı sayıda örneğinin restore edilerek korunduğunu söyledi.

Çalışmaların başlatıldığını ve plan ile projelerin bilim kurulundan geçtiğini aktaran Yıldız, "Tarihi balon hangarı, 20. yüzyıl başının çok önemli bir askeri mimari eseri. Dolayısıyla tabii misyonuna uygun olarak Türk havacılık tarihiyle ilgili belli başlı sergilemelerimizin olduğu bir müze şeklinde restorasyonun ardından tamamlayacağız. Restorasyonu mart ayında başlayacak. O da inşallah Edirne Sarayı'nın tamamıyla birlikte bir bütün halinde master planımızın nihayeti olan 2027 sonunda ziyaretçisiyle buluşacak." diye konuştu.