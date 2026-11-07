Edirne'nin Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçelerinde 19 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçelerinde 19 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçelerinde sınıra yakın bölgelerde yapılan denetimlerde 19 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan, Pakistan, Cezayir ve Irak uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'nin Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçelerinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda sınıra yakın bölgelerde yapılan denetimlerde Afganistan, Pakistan, Cezayir ve Irak uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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