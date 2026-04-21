Edirne Otogarında İhaleler Gerçekleştirildi

Edirne Belediyesine ait Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan yazıhaneler, büfe ve lokantalar için kiralama ihaleleri gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında düzenlenen ihalelerde büfe, lokanta ve yazıhaneler için teklifler alındı.

Gün boyu süren ihale sürecinde sabah saatlerinde yazıhane ve peronlar, öğleden sonra ise büfe ve lokantalara yönelik ihaleler yapıldı.

Bu kapsamda 16 yazıhane ve perondan 11'inin, 3 büfe ve lokanta ihalesi sonuçlandı. Talipli çıkmayan 5 yazıhane için yeniden ihale sürecinin başlatılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ihale sürecinin şeffaflık ve rekabet ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, "İhalelerimizi açık, adil ve rekabete imkan tanıyan bir anlayışla gerçekleştiriyoruz. Amacımız hem işletmecilerimiz için eşit fırsatlar sunmak hem de vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sağlayacak yapıyı oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.