Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı, AK Parti İl Başkanı İba'yı ağırladı - Son Dakika
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Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı, AK Parti İl Başkanı İba'yı ağırladı

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Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı, AK Parti İl Başkanı İba\'yı ağırladı
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfını ziyaret ederek Vakıf Başkan Vekili Sibel Yıldırım ve mütevelli heyetiyle görüştü. İba vakfın çalışmaları hakkında bilgi alıp teşekkür etti; Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfını ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Vakıf Başkan Vekili Sibel Yıldırım ve mütevelli heyeti üyeleriyle bir araya geldi.

Vakfın çalışmaları hakkında bilgi alan İba, yürütülen faaliyetlere ilişkin vakıf yönetimiyle görüş alışverişinde bulundu.

İba, misafirperverliklerinden dolayı Yıldırım ve mütevelli heyeti üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Yıldırım da vakıf olarak vatandaşların hayatına dokunmayı ve Edirne'nin değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
Sibel YıldırımBelgin İbaAK PartiPolitikaEdirneGüncelVakıfSon Dakika

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