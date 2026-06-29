Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde yaşayan Ufuk Çakır (34), evinin bahçesindeki sulama havuzunda damalı su yılanının, büyükçe bir kurbağayı yakalayıp yemeye çalıştığını fark etti. Çakır, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Su yılanı yakaladığı kurbağayı yemeye çalışırken ağzından kaçırdı. Kurbağa suda gözden kaybolurken, su yılanı ise bir süre daha çevrede yüzdü, daha sonra uzaklaştı.
O anları cep telefonuyla görüntüleyen Ufuk Çakır, hayatında ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu belirterek, oldukça şaşırdığını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Yılanın kurbağayı yeme anı kamerada - Son Dakika
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