Edirne Suçla Mücadele Şube Müdürü Gözaltında

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K'nin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K'nin, "suçluyu kayırma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarına karıştığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 31 Ocak'ta düzenlenen operasyonda M.D.K'nin gözaltına alındığı kaydedildi.

M.D.K. ile ilgili olarak sosyal medyada yayımlanan video görüntülerinin gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin titizlikle devam ettiği vurgulandı.