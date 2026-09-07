Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, 12 Ekim seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, 12 Ekim seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, 12 Ekim seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, yoğun işleri nedeniyle 12 Ekim'deki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. İzmir'deki büyük yatırımına odaklanacağını belirten Öztürk'ün yerine iş insanı Oğuz Kurban'ın aday olacağı öğrenildi.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, 12 Ekim'de yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

ETB Yönetim Kurulu, 2026 harman dönemini değerlendirmek amacıyla kentteki bir restoranda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda borsanın çalışmaları, tarımsal ürünlerdeki sezon verileri ve gelecek döneme ilişkin projeler değerlendirildi.

Öztürk, burada yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca destek veren meclis üyeleri, üyeler, personel, paydaşlar ve basın mensuplarına teşekkür etti.

12 Ekim 2026'da ETB seçimlerinin gerçekleştirileceğini belirten Öztürk, işlerinin yoğunlaşması nedeniyle bu dönem aday olmayacağını söyledi.

Öztürk, İzmir'de büyük bir yatırım yaptıklarını ve proje nedeniyle bu kente sık sık gidip gelmesi gerekeceğini ifade ederek, "Kendi işlerimin yoğunlaşmasından dolayı böyle bir karar aldım. İzmir'de bir yatırım yaptık. Oradaki projemiz de büyük bir proje. Ciddi anlamda İzmir'e gidip gelmem gerekecek. Bundan dolayı bu dönem aday olmayacağım." dedi.

Seçimlerde 262 kişinin oy kullanacağını belirten Öztürk, görev süresince borsanın çalışmalarına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca ETB Yönetim Kurulu Başkanlığı için iş insanı Oğuz Kurban'ın aday olacağı öğrenildi.

"Harman dönemini değerlendirdi"

Öztürk, 2026 harman döneminde yağışlara bağlı olarak buğday veriminin geçen yıla göre yüksek gerçekleştiğini, borsada buğdayın ortalama fiyatının 15 bin 73 lira olduğunu bildirdi.

Kanolanın ekim alanlarının geçen yıla göre arttığını belirten Öztürk, borsada işlem gören kanola miktarının iki katına çıktığını aktardı.

Ayçiçeğinde ise hasat döneminin geçen yıla göre ileri kaydığını ve şu ana kadar 160-220 kilogram arasında verim elde edildiğini ifade eden Öztürk, yüzde 40 yağlı ayçiçeğinin 36 lira seviyesinde işlem gördüğünü söyledi.

Borsanın lisanslı depoculuk kapasitesinin 62 bin 450 ton olduğunu belirten Öztürk, mevcut doluluk oranının yüzde 99,85'e ulaştığını, kapasitenin 100 bin tona çıkarılması için başvuru yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Kurban, Edirne, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, 12 Ekim seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA’lar da destek verdi Eskişehir'de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA'lar da destek verdi
Sırbistan’da skandal Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi Sırbistan’da skandal! Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi
Mürettebat gemiyi terk etti Gemi haftalarca sürüklendi Mürettebat gemiyi terk etti! Gemi haftalarca sürüklendi
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Avrupa basını Filenin Sultanları’nı konuşuyor İtalya zaferini böyle gördüler Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler
Atlas Çağlayan’ın katili için yolun sonu Mahkeme yarın kararını açıklayacak Atlas Çağlayan'ın katili için yolun sonu! Mahkeme yarın kararını açıklayacak

21:44
Bir ilk Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak
Bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak
21:11
Bayern’den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak
Bayern'den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak
21:04
Leao, Osimhen’e yapmak istediği asist sayısını açıkladı, duyanlar kulaklarına inanamadı
Leao, Osimhen'e yapmak istediği asist sayısını açıkladı, duyanlar kulaklarına inanamadı
20:46
Bolu’da ‘rüşvet’ soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 22:04:24. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, 12 Ekim seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement