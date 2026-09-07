Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, 12 Ekim seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, 12 Ekim'de yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

ETB Yönetim Kurulu, 2026 harman dönemini değerlendirmek amacıyla kentteki bir restoranda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda borsanın çalışmaları, tarımsal ürünlerdeki sezon verileri ve gelecek döneme ilişkin projeler değerlendirildi.

Öztürk, burada yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca destek veren meclis üyeleri, üyeler, personel, paydaşlar ve basın mensuplarına teşekkür etti.

12 Ekim 2026'da ETB seçimlerinin gerçekleştirileceğini belirten Öztürk, işlerinin yoğunlaşması nedeniyle bu dönem aday olmayacağını söyledi.

Öztürk, İzmir'de büyük bir yatırım yaptıklarını ve proje nedeniyle bu kente sık sık gidip gelmesi gerekeceğini ifade ederek, "Kendi işlerimin yoğunlaşmasından dolayı böyle bir karar aldım. İzmir'de bir yatırım yaptık. Oradaki projemiz de büyük bir proje. Ciddi anlamda İzmir'e gidip gelmem gerekecek. Bundan dolayı bu dönem aday olmayacağım." dedi.

Seçimlerde 262 kişinin oy kullanacağını belirten Öztürk, görev süresince borsanın çalışmalarına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca ETB Yönetim Kurulu Başkanlığı için iş insanı Oğuz Kurban'ın aday olacağı öğrenildi.

"Harman dönemini değerlendirdi"

Öztürk, 2026 harman döneminde yağışlara bağlı olarak buğday veriminin geçen yıla göre yüksek gerçekleştiğini, borsada buğdayın ortalama fiyatının 15 bin 73 lira olduğunu bildirdi.

Kanolanın ekim alanlarının geçen yıla göre arttığını belirten Öztürk, borsada işlem gören kanola miktarının iki katına çıktığını aktardı.

Ayçiçeğinde ise hasat döneminin geçen yıla göre ileri kaydığını ve şu ana kadar 160-220 kilogram arasında verim elde edildiğini ifade eden Öztürk, yüzde 40 yağlı ayçiçeğinin 36 lira seviyesinde işlem gördüğünü söyledi.

Borsanın lisanslı depoculuk kapasitesinin 62 bin 450 ton olduğunu belirten Öztürk, mevcut doluluk oranının yüzde 99,85'e ulaştığını, kapasitenin 100 bin tona çıkarılması için başvuru yapıldığını kaydetti.