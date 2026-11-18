Edirne Ticaret Borsası heyeti, Ankara'da AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar'ı ziyaret etti.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Kurban, Meclis Başkanı Doç. Dr. Necmi Beşer ve meclis üyeleri, Aksal, Yazgan ve Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Kurban ve Beşer, ayrıca İç Ticaret Genel Müdürü Başar'la görüştü.