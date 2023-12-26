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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,080 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,501
|9,080
|Ayçiçeği
|Kg
|14,872
|15,801
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