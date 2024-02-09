Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,589 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|8,889
|9,589
|Ayçiçeği
|Kg
|15,223
|15,999
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