Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,589 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg) - En düşük: 8,889 TL, En yüksek: 9,589 TL; Ayçiçeği (Kg) - En düşük: 15,223 TL, En yüksek: 15,999 TL.

09.02.2024 15:05
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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,589 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg8,8899,589
AyçiçeğiKg15,22315,999

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı - Son Dakika
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