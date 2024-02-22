Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,602 liradan satıldı - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,602 liradan satıldı

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,602 liradan satıldı

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,602 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg) - En düşük: 9,053 TL, En yüksek: 9,602 TL; Ayçiçeği (Kg) - En düşük: 14,906 TL, En yüksek: 14,906 TL.

22.02.2024 12:47  Güncelleme: 12:49
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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,602 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg9,0539,602
AyçiçeğiKg14,90614,906

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,602 liradan satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,602 liradan satıldı - Son Dakika
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