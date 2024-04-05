Edirne Ticaret Borsasında Buğday Rekor Fiyatla Satıldı

İmamoğlu, 2023 seçimlerindeki rakibi hakkında konuştu

Ekrem İmamoğlu, Sözcü gazetesine verdiği röportajda 2023 seçimlerindeki rakibi Murat Kurum hakkında 'İyi bir rakipti' şeklinde konuştu. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna ise şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne odaklandığını belirtti.