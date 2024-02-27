Edirne Türkiye'nin En Büyük Çeltik ve Ayçiçeği Üreticisi - Son Dakika
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Edirne Türkiye'nin En Büyük Çeltik ve Ayçiçeği Üreticisi

Edirne Türkiye\'nin En Büyük Çeltik ve Ayçiçeği Üreticisi

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne, geçen yıl en çok çeltik ve ayçiçeğinin üretildiği kent oldu. Edirne, çeltik üretiminde Türkiye'nin yüzde 41'ini, ayçiçeği üretiminde ise yüzde 13'ünü karşıladı. Ayrıca kent, kanola üretiminde üçüncü, buğdayda ise dördüncü sırada yer aldı. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü, kentin bitkisel üretimdeki başarısını vurgulayarak çiftçilere teşekkür etti ve bereketli bir üretim sezonu diledi.

27.02.2024 15:02
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Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne, geçen yıl en çok çeltik ve ayçiçeğinin üretildiği kent oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Edirne'de geçen yıl 445 bin 527 dekarlık alanda 367 bin 352 ton çeltik üretildi. Türkiye'deki üretimin yüzde 41'ini tek başına karşılayan Edirne bu rakamla birinci sırada yer aldı.

Yağlık ayçiçeği üretiminde de liderliğe yükselen Edirne'de, 2023 yılında 1 milyon 294 bin 200 dekarlık alandan 257 bin 651 ton ayçiçeği rekoltesi elde edildi. Bu verilere göre ülkedeki ayçiçeği üretiminin yüzde 13'ü Edirne'de gerçekleşmiş oldu.

Kent, yüzde 14'lük payıyla kanola üretiminde üçüncü, buğdayda ise yüzde 4'lük payıyla dördüncü sırada yer aldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yaptığı açıklamada, kentin Türkiye'nin bitkisel üretiminde söz sahibi olmaya devam ettiğini söyledi.

Kentin zengin topraklarında yüksek verimli üretim yapıldığını aktaran Bayazıt, "Çeltikten sonra ayçiçeği üretiminde de birinci olduk. Buğday üretiminde ise yedinci sıradan dördüncü sıraya yükseldik. Bu başarıda emeği geçen ve katkı sağlayan tüm çiftçilerimize, tarım sektörü paydaşlarımıza teşekkür ediyor, bereketli ve hayırlı üretim sezonu geçirmelerini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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