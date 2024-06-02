Edirne Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi yeniden yapılıyor - Son Dakika
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Edirne Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi yeniden yapılıyor

Edirne Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi yeniden yapılıyor

Edirne'de sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla yapılan itiraz sonucunda iptal edilen Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi yeniden yapılıyor. Seçim, Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan 6 sandıkta gerçekleştiriliyor. Seçim Müdürü Sevil Cellek, sandık kurullarını denetlemek için okula gelmiştir. Seçmenler, bir önceki seçimin iptali nedeniyle yeniden oy kullanmaya geldiklerini belirtmiştir.

02.06.2024 08:21
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Edirne'de sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilen ve tekrarlanan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Mahalledeki Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan 6 sandıkta oy verme işlemi yapılıyor.

İl Seçim Kurulu Seçim Müdürü Sevil Cellek, okula gelerek sandık kurullarını dolaştı.

Seçmenlerden İzzet Çekiç, AA muhabirine, bir önceki seçimin iptali nedeniyle yeniden oy vermeye geldiklerini söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı Turhan Özgünden, bir sandıktaki pusulaların temizlik görevlisince çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, Kurul itirazı değerlendirerek Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi kararı almıştı.

Kaynak: AA

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