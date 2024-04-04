Edirne Umurbey Mahallesi Muhtarlık Seçimleri Yeniden Yapılacak

Edirne'de bir sandıktaki pusulaların temizlik görevlisince çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna itirazda bulunulan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimleri yeniden yapılacak.
Edirne'de Umurbey Mahallesi Muhtar Adayı Turhan Özgünden, bir sandıktaki pusulaların temizlik görevlisince çöpe atıldığı iddiasıyla İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.
Özgünden, Edirne Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 6 adayın yarışa girdiğini söyledi.
Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki 3153 nolu sandıktan çıkan muhtarlık oy pusulalarının çöpe atıldığını iddia eden Özgünden, "5 sandıkta önde gidiyordum. 6. sandığa geldiğimizde bir kargaşa olduğunu gördük. Gittik, baktık temizlik görevlisi arkadaşın, sayılmayan muhtarlık oy pusulalarıyla birlikte kabinlerde bulunan oy pusulalarını karıştırıp çöpe attığını öğrendik. Daha sonra buna itirazlar oldu. Benimle birlikte diğer muhtar arkadaşlarımız da tutanaklarını tuttular. " dedi.
İlçe Seçim Kurulu, itirazı değerlendirerek Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yenilenmesi kararını aldı.
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