Edirne Uzunköprü'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yunus timlerinin durdurduğu 6 kişinin Afganistan uyruklu düzensiz göçmen olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen göçmenler hakkında yasal süreç başlatıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, devriye sırasında durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin, Afganistan uyruklu düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne Uzunköprü'de 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?