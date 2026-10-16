Edirne Uzunköprü'de kaçan araç çamura saplanınca 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Edirne Uzunköprü'de kaçan araç çamura saplanınca 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Polisin dur ihtarına uymayan araç kaçarken çamura saplandı, ekipler araçtaki şüphelileri gözaltına aldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmaları kapsamında şüpheli bir aracı takibe aldı.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye atarak kaçmaya başladı.
Bir süre kara yolunda ilerleyen araç, daha sonra girdiği arazide çamura saplandı.
Araca müdahale eden ekipler, araçtaki 4 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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