Edirne Uzunköprü'deki kontrollerde 10 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli gözaltında

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaymakamlığın açıklamasına göre, güvenlik güçlerince Çakmak ve Çalı köylerinde yapılan kontrollerde Mısır, Sudan, Eritre, Cezayir ve Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kontrollerde düzensiz göçmenlerden birini taşıyan taksinin sürücüsü M.B, jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin işlemleri sürüyor.