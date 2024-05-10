Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Vakıf Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu - Son Dakika
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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Vakıf Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Vakıf Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıf Haftası kapsamında Eski Cami'de mevlit okuttu. Mevlitte, vakıf kuranlar ve Türk büyüklerine dua edildi. Katılımcılara lokum ikram edildi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü tarafından özel gereksinimli bireylerde cinsel gelişim, mahremiyet eğitimi ve tacizden korunma becerilerinin öğretildiği bir eğitim düzenlendi. Eğitimde Anadolu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ayten Düzkantar bilgi verdi.

10.05.2024 16:20
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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Vakıf Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Eski Cami'deki mevlitte Vakıf Haftası ve vakfiyelerdeki hayır şartları münasebetiyle vakıf kuranlar ve Türk büyüklerine dua edildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve vatandaşların katıldığı mevlitte cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.

TÜ'de eğitim düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünce "Özel gereksinimli bireylerde ve olağan gelişim gösteren çocuklarda cinsel gelişim, mahremiyet eğitimi ve tacizden korunma becerilerinin öğretilmesi" eğitimi düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerden Berfin Balık'ın sunuculuğunu yaptığı etkinlik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Yavuz ve Dekan Yardımcısı Dr. Erhan Vatansever'in açılış konuşmalarıyla devam etti.

Eğitimde katılımcılara Anadolu Üniversitesinden Doç. Dr. Ayten Düzkantar bilgi verdi.

Düzkantar özel gereksinimli bireylerde ve olağan gelişim gösteren çocuklarda cinsel gelişim, cinsel eğitimin zamanlaması ve tacizden korunma konularında önemli bilgiler aktardı.

Kaynak: AA

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