Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Vakıf Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu

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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Vakıf Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Eski Cami'deki mevlitte Vakıf Haftası ve vakfiyelerdeki hayır şartları münasebetiyle vakıf kuranlar ve Türk büyüklerine dua edildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve vatandaşların katıldığı mevlitte cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.

TÜ'de eğitim düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünce "Özel gereksinimli bireylerde ve olağan gelişim gösteren çocuklarda cinsel gelişim, mahremiyet eğitimi ve tacizden korunma becerilerinin öğretilmesi" eğitimi düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerden Berfin Balık'ın sunuculuğunu yaptığı etkinlik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Yavuz ve Dekan Yardımcısı Dr. Erhan Vatansever'in açılış konuşmalarıyla devam etti.

Eğitimde katılımcılara Anadolu Üniversitesinden Doç. Dr. Ayten Düzkantar bilgi verdi.

Düzkantar özel gereksinimli bireylerde ve olağan gelişim gösteren çocuklarda cinsel gelişim, cinsel eğitimin zamanlaması ve tacizden korunma konularında önemli bilgiler aktardı.