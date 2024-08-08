Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 2024 yılı yatırım programı hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 2024 yılı yatırım programı hakkında bilgi verdi

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 2024 yılı yatırım programı hakkında bilgi verdi

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Genel Meclisi'ne katılarak 2024 yılı yatırım programı hakkında bilgi verdi. Ciğerci, çalışmaların program çerçevesinde sürdüğünü ve yol, ulaşım, tarımsal hizmetler gibi alanlarda projelerin tamamlandığını belirtti.

08.08.2024 15:53
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Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, 2024 yılı yatırım programındaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ciğerci, İl Genel Meclisi'nin ağustos ayı dördüncü birleşimine katılarak İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı yatırım programı hakkında bilgi verdi.

Çalışmaların program çerçevesinde sürdüğünü söyleyen Ciğerci, "Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'müzün çalışmaları asfalt plenti açıldıktan sonra hız kazandı ve durmadan devam ediyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'müzde de yatırım programımıza aldığımız 60 projenin 54'ünü tamamlamış bulunuyoruz. Bu süre zarfında tabii ki yolumuzda çıkan ekstra işler de oldu. Bu yıl yaşanan su sıkıntılarından dolayı hem çiftçilerimize tarımsal sulamada hem de içme suyu anlamında destek olmaya çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar aynı bu azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Yatırım programıyla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Ciğerci, soruları da yanıtladı.

Kaynak: AA

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