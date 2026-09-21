Edirne Valiliği, Edirne, Keşan, Enez ve İpsala\'da yarın kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Mustafa Bodur, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, Bodur'u makamında kabul etti.

Ziyarette bir süre görüş alışverişinde bulunuldu.

Yağış uyarısı

Edirne ve ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, yıldırım, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Yarın 07.00'de başlaması beklenen yağışın Edirne ile Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde 23 Eylül saat 23.00'e kadar süreceği kaydedildi.

Edirne polisinden velilere eğitim

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce velilere eğitim verildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü Polis Memuru Hakan Yılmaz, Cumhuriyet İlkokulunda velilere yönelik "Madde Bağımlılığı", "Narkorehber" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" konularında sunum yaptı