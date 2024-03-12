Edirne Valisi, deprem riski taşıyan okulda incelemelerde bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, deprem riski taşıması nedeniyle yıkım kararı alınan Trakya Birlik İlköğretim Okulunda incelemelerde bulundu.
Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada okulun deprem açısından sıkıntılı olması nedeniyle yıkım kararı alındığını belirtti.
Öğrencilerin eğitimini Fahri Yücel İlköğretim Okulu'nda sürdürdüğünü belirten Sezer, "Veliler ve öğrenciler bir an önce okullarına kavuşmak istiyor. Önümüzdeki 15 gün içerisinde buranın yıkım çalışmaları tamamlanacak. Projesi hazır, nisan ayı içerisinde buranın ihalesini yapmayı düşünüyoruz." dedi.
Edirne'de ihalesi yapılan okullar hakkında bilgi veren Vali Sezer, "Keşan Fen Lisesi, İpsala Atatürk İlkokulu, Uzunköprü Anaokulu. Bunlar şu anda devam ediyor. Yine Yeni Yerleşim dediğimiz bölgeye 100. Yıl İlkokulu'nun ihalesini yapacağız. Keşan'da ise dezavantajlı mahallemizde yıkılan bir okulumuz var, oraya da okul yapılması için ihale tarihi 19 Nisan olarak alındı. İpsala Anadolu Lisesi ve Trakya Birlik'in de inşallah nisan ayında ihalesini yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.
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Niğde'de hayırseverler tarafından alınan 20 akülü araba, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi. Vali Cahit Çelik, programda yaptığı konuşmada engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için empati yapmanın önemine vurgu yaptı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Bardakçı Vakfı Kurucusu Ali Kaynar da engellilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Albay Şenduran'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sezer, çocukların semt sahası isteğini olumlu karşıladı. Lalapaşa ilçesindeki köylerde altyapı çalışmaları tamamlandı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
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