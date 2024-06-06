Edirne Valisi Engelli Öğrencilerin Mehter Takımı Konserinde Kös Davul Çaldı - Son Dakika
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Edirne Valisi Engelli Öğrencilerin Mehter Takımı Konserinde Kös Davul Çaldı

Edirne Valisi Engelli Öğrencilerin Mehter Takımı Konserinde Kös Davul Çaldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında engelli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımının konserinde kös davul çaldı. Programda, Valilik öncülüğünde kurulan Edirne Müzik Akademisi öğrencileri de konser verdi. Vali Sezer, kursiyerlerin katıldıkları kurslarda el becerilerini geliştirdiklerini ve kendilerine istihdam olanağı sağlandığını kaydetti.

06.06.2024 16:11
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında engelli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımının konserinde kös davul çaldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla Saraçlar Caddesi'ndeki kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Özel Yürekler Mehter Takımı'nın konseriyle süren programda öğrenciler marşlar seslendirdi.

Öğrencilerden Mehmet Kaynarca, konserin sonunda Vali Sezer'in yanına gidip sahneye gelmesini istedi. Kaynarca'nın isteğini kabul eden Sezer, Kaynarca'yla kös çaldı. Sezer, grup üyeleriyle de yakından ilgilenerek sohbet etti.

Edirne Halk Eğitim Merkezi ve Edirne Olgunlşama Enstitüsündeki kurslara katılan kursiyerlerin el emeği ürünlerini sergiledikleri stantları da gezen Sezer, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Programda, Valilik öncülüğünde kurulan Edirne Müzik Akademisi öğrencileri de konser verdi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursiyerlerin ve öğrencilerin güzel bir program hazırladığını söyledi.

Öğrencilerin konserlerinde keyifli anlar yaşandığını belirten Sezer, "Engelli olan öğrencilerimizin mehter sunumunu izledik, çok güzeldi. Hem öğrencilerimize, hem onları çalıştıran öğretmenlerine, hem de çocuklarımızı 24 saat gözlerinden sakınan ailelerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Sezer, kursiyerlerin katıldıkları kurslarda el becerilerini geliştirdiklerini ve kendilerine istihdam olanağı sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Yunus Sezer, Edirne, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Engelli Öğrencilerin Mehter Takımı Konserinde Kös Davul Çaldı - Son Dakika

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