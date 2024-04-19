Edirne Valisi: Kentte restore edilmeyen tarihi yapı kalmayacak - Son Dakika
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Edirne Valisi: Kentte restore edilmeyen tarihi yapı kalmayacak

Edirne Valisi: Kentte restore edilmeyen tarihi yapı kalmayacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi yapıları inceleyerek, kentte restore edilmeyen tarihi yapının kalmayacağını belirtti. Sezer, Muradiye Camisi bahçesindeki Mevlevihane'nin ihyası çalışmalarını da inceledi. Ayrıca, Kaleiçi semtindeki tarihi konakların restorasyonuna da devam ettiklerini vurguladı.

19.04.2024 09:43
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Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte restore edilmeyen tarihi yapı kalmayacağını söyledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden Gazimihal ve Yeniçeriler hamamlarındaki çalışmaları incelemesi sonrası yeniden ayağa kaldırma çalışmaları süren Muradiye Camisi bahçesindeki Mevlevihane'ye geçti.

Konya Mevlevihanesi'nden sonra inşa edilen ve Balkanlar'a da hizmet eden Edirne Mevlevihanesi'nin ihyası çalışmaları inceleyen Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarihi konakların restorasyonu

Sezer, restorasyon çalışmalarının sürdüğü Kaleiçi semtindeki tarihi konakları da inceledi.

"Kentte restore edilmeyen tarihi yapı kalmayacak" diyen Sezer, 1560 tescilli tarihi yapının bulunduğu kentte geçmişi geleceğe taşımak amacıyla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Vali Sezer'e incelemelerinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İsmet Osmanoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi: Kentte restore edilmeyen tarihi yapı kalmayacak - Son Dakika

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